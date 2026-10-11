Удар по Дніпру 11 жовтня: четверо постраждалих, серед них двоє 8-річних дітей
- Унаслідок нічної атаки на Дніпро поранені двоє дітей, жінку та чоловіка.
- Є пошкодження цивільної інфраструктури та автівок.
- Уранці російський дрон влучив у двір іншої багатоповерхівки.
Вночі та зранку 11 жовтня росіяни атакували Дніпро. Серед постраждалих є діти.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Атаки на Дніпро 11 жовтня: що відомо
Внаслідок нічного ворожого удару поранення дістали двоє 8-річних дітей (одну дівчинку госпіталізували у стані середньої тяжкості), 29-річна жінка та 61-річний чоловік.
Російський ворог атакував місто безпілотниками. В одному районі пошкоджено багатоповерхівку, в іншому — зайнялися кілька складів із продуктами, вантажні та легкові автівки.
На світанку ворожий дрон влучив у двір ще однієї багатоповерхівки у Дніпрі. Вибухами пошкоджені вікна та балкони, понівечені автівки. На щастя, минулося без загиблих і поранених.
За словами Олександра Ганжі, вночі в небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 10 ударних БпЛА. У Синельниківському районі росіяни цілили по Дубовиківській громаді. Там понівечена приватна оселя. Постраждала одна людина.
Нагадаємо, що 4 жовтня росіяни атакували Дніпро. Ворог завдав удару по приміщенню компанії зв’язку.
2 жовтня Росія атакувала Дніпро, внаслідок чого сталася пожежа у багатоквартирному будинку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 691-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Дніпропетровська ОВА