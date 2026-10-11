Вдень пролунали вибухи у Харкові. Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по приватному сектору Немишлянського району.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 11 жовтня: що відомо

Влучання зафіксували на території станції технічного обслуговування автомобілів (СТО), розташованої поруч із приватними будинками. Унаслідок удару на місці спалахнула пожежа, пошкоджені житлові будинки та автівки.

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Станом на 14:20 Ігор Терехов повідомив про трьох постраждалих. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали 7-річний хлопчик, 44-річна жінка, 30-річний та 61-річний чоловіки.

О 15:03 стало відомо, що постраждали восьмеро людей.

За попередньою інформацією, внаслідок російського удару два приватні будинки знищені вщент, ще близько 15 осель пошкоджені вибуховою хвилею. Горять кілька автомобілів.

За словами Ігоря Терехова, рятувальники з-під завалів одного з пошкоджених будинків витягли чоловіка. Згодом мер уточнив, що це була жінка 35 років. На жаль, від отриманих травм вона померла.

10 жовтня російські ударні дрони атакували Харків. Один безпілотник типу Молнія атакував Холодногірський район. Інше влучання сталося в медичний заклад у Слобідському районі. Місцева влада повідомила про п’ятьох постраждалих. Двом жінкам знадобилася госпіталізація. Ще дві жінки та постраждалий рятувальник отримали допомогу на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 691-шу добу.

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