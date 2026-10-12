Атака на Івано-Франківськ 11 жовтня: загинуло троє військових, троє поранених
Атака на Івано-Франківськ відбулася ввечері у неділю, 11 жовтня. Унаслідок удару російського дрона загинули троє військових, ще троє людей дістали поранення. Пошкоджені багатоповерхівки і комерційна нерухомість.
Про це заявила глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Атака на Івано-Франківськ 11 жовтня: які наслідки
– На жаль, унаслідок обстрілу сьогодні ввечері загинули троє людей, – зазначила вона.
Оніщук уточнила, що двоє людей загинули на місці влучання. Ще одного постраждалого з пораненнями госпіталізували, проте врятувати його життя не вдалося.
Були пошкоджені багатоквартирні житлові будинки і комерційні приміщення.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків також зауважив, що внаслідок російської атаки загинули троє військовослужбовців, ще троє дістали поранення без загрози життю. Цивільні особи не постраждали.
Нагадаємо, ввечері в четвер, 8 жовтня, російські війська атакували Івано-Франківськ ударним безпілотником типу Шахед. Унаслідок падіння уламків загинула людина.
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