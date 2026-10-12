Атака на Івано-Франківськ відбулася ввечері у неділю, 11 жовтня. Унаслідок удару російського дрона загинули троє військових, ще троє людей дістали поранення. Пошкоджені багатоповерхівки і комерційна нерухомість.

Про це заявила глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Атака на Івано-Франківськ 11 жовтня: які наслідки

– На жаль, унаслідок обстрілу сьогодні ввечері загинули троє людей, – зазначила вона.

Оніщук уточнила, що двоє людей загинули на місці влучання. Ще одного постраждалого з пораненнями госпіталізували, проте врятувати його життя не вдалося.

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Були пошкоджені багатоквартирні житлові будинки і комерційні приміщення.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків також зауважив, що внаслідок російської атаки загинули троє військовослужбовців, ще троє дістали поранення без загрози життю. Цивільні особи не постраждали.

Нагадаємо, ввечері в четвер, 8 жовтня, російські війська атакували Івано-Франківськ ударним безпілотником типу Шахед. Унаслідок падіння уламків загинула людина.

У ніч проти 13 вересня росіяни завдали удару по Івано-Франківську за допомогою ударних безпілотників.

Пошкоджено одноповерхову нежитлову споруду внаслідок атаки на Івано-Франківськ. На даху споруди спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Травмувалася одна людина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 692-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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