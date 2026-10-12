Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували одну ракету та понад сто безпілотників.

Про це 12 жовтня повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася ще з 18:00 11 жовтня і триває досі — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих дронів.

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Армія РФ застосувала:

керовану авіаційну ракету Х-59 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);

121 ударний БпЛА типу Shahed (76 із них становили реактивні), Гербера, Бандероль/Дань-Т, дрон-імітатор типу Пародія (із районів російських Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька, а також Гвардійського, що в поки що захопленому Криму).

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили чи приглушили 89 дронів, зокрема 55 реактивних Шахедів.

Зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 15 локаціях. Ще на чотирьох локаціях впали збиті цілі чи їхні уламки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 692-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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