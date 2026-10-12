У неділю, 11 вересня, у місті Шептицький Львівської області невідомий напав на військовослужбовця ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів. Військовий зазнав поранення шиї та перебуває у реанімації. Нападник втік, його розшукують правоохоронці.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

Напад на військовослужбовця ТЦК на Шептицькому: що відомо

Згідно з повідомленням, напад на військового ТЦК у Шептицькому стався 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського.

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– Попередньо встановлено, що під час проведення заходів з оповіщення населення щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів зловмисник напав на військовослужбовця групи оповіщення та завдав йому удару, ймовірно ножем, у шию, після чого втік, – зазначають в поліції.

Колеги пораненого надали йому домедичну допомогу та викликали медиків.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини нападу, особу підозрюваного та його місцезнаходження.

Про інцидент також повідомили й на Facebook-сторінці обласного ТЦК та СП.

– Під час проведення заходів оповіщення спільною групою військовослужбовців ТЦК та СП та поліції, невідомий чоловік завдав військовослужбовцю районного ТЦК та СП удару предметом, схожим на ніж, у ділянку шиї. Військовослужбовець госпіталізований. Зараз у реанімаційному відділенні йому надають необхідну медичну допомогу. Нападник утік, — мовиться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у липні у Львові група людей напала на військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення. Унаслідок інциденту натовп пошкодив і перекинув службовий автомобіль територіального центру комплектування.

Правоохоронці встановили особу нападника і затримали 23-річного чоловіка після нападу на поліцейського у Львові.

Фото: поліція Львівщини

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