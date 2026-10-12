Під час повітряної тривоги пролунав вибух у Вінниці. Є влучання у цивільний об’єкт.

Про це повідомила керівниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Вибух у Вінниці 12 жовтня: що відомо

За її словами, у Вінниці внаслідок ворожої атаки є влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури. Там сталася пожежа.

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Згодом Наталя Заболотна уточнила, що рятувальники ДСНС ліквідували пожежу. На місці працювали понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки.

Сапери обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

29 вересня внаслідок російської атаки у Вінницькій області сталося влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури. Виникли проблеми з електропостачанням. Без електроенергії залишилися понад 15 тисяч споживачів.

У Вінницькій області 20 вересня внаслідок ворожої атаки постраждав об’єкт залізничної інфраструктури.

2 вересня під час тривоги пролунали вибухи у Вінниці. Міський голова Сергій Моргунов повідомив, що у приватному секторі Вінниці зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 692-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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