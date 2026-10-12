Унаслідок вибухів у Черкаському на Донеччині загинули троє людей.

Про це повідомили начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура.

Вибухи у Черкаському 12 жовтня: що відомо

За даними прокуратури, російські окупанти обстріляли селище Черкаське близько 11:15. Для атаки використали РСЗВ Смерч, яка, за інформацією Донецької ОВА, була оснащена касетною бойовою частиною.

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Під удар потрапила приватна житлова забудова. Один зі снарядів влучив безпосередньо в домоволодіння, внаслідок чого будинок був повністю зруйнований.

На місці загинули троє членів однієї родини — 36-річна жінка, її 62-річна мати та 13-річна донька.

Ще четверо людей зазнали тілесних ушкоджень. Серед поранених — троє чоловіків та 18-річний син загиблої жінки.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін наголосив, що російські військові усвідомлюють, куди спрямовують свої удари.

— Росіяни чудово розуміють, куди і чим вони б’ють. Касетні боєприпаси по житловій забудові — це свідоме прагнення завдати якомога більше втрат серед мирних людей, — заявив він.

За фактом обстрілу Краматорська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 692-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Донецька ОВА

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