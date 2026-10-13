Російські війська протягом доби неодноразово атакували Хмельниччину ударними безпілотниками. Під час однієї з атак ворог поцілив по медичному закладу.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Атака на Хмельницьку область 13 жовтня: що відомо

Упродовж доби у регіоні працювали сили протиповітряної оборони, які збивали ворожі цілі.

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За інформацією начальника Хмельницької ОВА, під час однієї з атак пошкоджено вікна та вхідну групу одного з медичних закладів області. Також пошкоджень зазнали припарковані поруч автомобілі.

Четверо пацієнтів, які перебували на лікуванні, дістали незначні травми. Усім надали необхідну медичну допомогу.

Інформації про загиблих не надходило.

Остаточні наслідки атаки на Хмельницьку область 13 жовтня уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 693-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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