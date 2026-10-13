Вибухи у Львові прогриміли під час ранкової атаки російських безпілотників.

Про це повідомили начальник Львівської ОВА Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий.

Вибухи у Львові 13 жовтня: що відомо

Повітряну тривогу у Львівському районі оголосили о 04:50. Згодом небезпека поширилася на Золочівський, Дрогобицький, Яворівський та Стрийський райони області.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, близько 05:00 та 05:04 реактивний безпілотник рухався в напрямку Перемишлян на Львівщині.

О 05:10 начальник Львівської ОВА Максим Козицький попередив про високу небезпеку у Львові та роботу протиповітряної оборони.

Міський голова Андрій Садовий закликав жителів перейти в безпечні місця. Згодом він повідомив про ще один Шахед над містом. У Львові було чутно вибухи.

За попередньою інформацією, збитий російський безпілотник упав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району (це передмістя Львова). Внаслідок цього виникли пожежі у двох будинках, також пошкоджено три автомобілі.

— За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги збитий ворожий безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району. Горять два будинки. Пошкоджені три автомобілі. Інформації про постраждалих наразі не надходило. На місці працюють всі служби, — повідомив Козицький.

О 05:21 у Львівському районі оголосили відбій повітряної тривоги.

Остаточні наслідки вибухів у Львові та районі 13 жовтня наразі встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 693-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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