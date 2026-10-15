Увечері, 14 жовтня 2026 року, РФ завдала масованого удару по Кропивницькому та Кіровоградській області.

Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОДА) Андрій Райкович.

Атака на Кропивницький 14 жовтня 2026: наслідки

За словами Андрія Райковича, основними цілями ворожої атаки на Кропивницький стали об’єкти логістики, а також транспортні та промислові підприємства регіону.

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Як уточнили у ДСНС України, Кіровоградщина перебувала під масованою атакою ворожих дронів понад 10 годин.

У Кропивницькому зафіксовано влучання по територіях підприємств, логістичних центрів, складів, житлових будинків та прибудинкових територій. Унаслідок атаки спалахнули пожежі.

Крім того, у Кропивницькому та Новоукраїнському районах ударів зазнали об’єкти транспортної інфраструктури, там також виникли займання. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, прибудинкові території та автомобілі.

Загалом на території регіону наслідки ворожих ударів зафіксовані на 25 локаціях.

Внаслідок атаки на Кропивницький 14 жовтня кількість загиблих зросла до трьох людей, ще шестеро отримали травми різного ступеня тяжкості.

Голова Кіровоградської ОВА закликав жителів області суворо дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Окрім того, Райкович звернувся до громадян із проханням утриматися від публікації фото- та відеоматеріалів з наслідками влучань в Кропивницькому і роботою сил ППО в мережі.

Джерело : ДСНС

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