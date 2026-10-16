Пізно ввечері російські ударні дрони знову атакували Хмельницьку область. В регіоні активно працювала наша протиповітряна оборона. Водночас є і наслідки атаки.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Атака на Хмельниччину 15 жовтня: що відомо

Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території нафтобази у Шепетівському районі. Для ліквідації наслідків залучено всі необхідні служби.

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13 жовтня російський ударний дрон поцілів у медичний заклад на Хмельниччині. Під час атаки пошкоджено вікна та вхід. Також пошкоджень зазнали припарковані поруч автомобілі. Четверо пацієнтів, які перебували на лікуванні, дістали незначні травми.

Також 13 жовтня після серії ударів згорів великий логістичний розподільчий центр компанії Епіцентр. Внаслідок ударів виникли п’ять масштабних пожеж. Вогонь знищив близько 85% товарів, які зберігалися всередині комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 696-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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