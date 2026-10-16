Атака на Волинь: у Луцьку – удар по підприємству, у Ковелі – горять вантажівки
Протягом доби 16 жовтня ворог здійснює атаки на Волинь за допомогою ударних Шахедів. Вдень були зафіксовані влучання у Луцьку та у Ковелі.
Про це заявив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.
Атака на Волинь 16 жовтня: які наслідки
– Область продовжує перебувати під атакою ворожих ударних БпЛА типу Шахед, зокрема реактивних, – зазначив він.
За словами глави ОВА, у Луцьку ворог повторно поцілив у підприємство з іноземними інвестиціями.
У Ковелі загорілися понад 10 вантажівок з напівпричепами внаслідок атаки РФ. Наразі відомо про одного постраждалого. Також під ударом опинився митний термінал.
Нагадаємо, цієї ночі Волинь атакували близько 20 ворожих дронів типу Шахед. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури.
Внаслідок атаки станом на 08:00 без світла залишилося 370 тис. абонентів.
У Маневичах постраждало приватне підприємство Агрофрукт ЛТД. Там загинула одна людина, ще вісім отримали поранення. Рятувальники ДСНС локалізували пожежу.
Під час ранкових повітряних тривог внаслідок атаки реактивного Шахеда постраждав гаражний кооператив у Луцькій громаді. Загорілась господарська будівля. Попередньо, ніхто не постраждав.
Станом на 11:00 на Волині без електропостачання залишалося 270 тис. абонентів.