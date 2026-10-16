Протягом доби 16 жовтня ворог здійснює атаки на Волинь за допомогою ударних Шахедів. Вдень були зафіксовані влучання у Луцьку та у Ковелі.

Про це заявив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

Атака на Волинь 16 жовтня: які наслідки

– Область продовжує перебувати під атакою ворожих ударних БпЛА типу Шахед, зокрема реактивних, – зазначив він.

За словами глави ОВА, у Луцьку ворог повторно поцілив у підприємство з іноземними інвестиціями.

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У Ковелі загорілися понад 10 вантажівок з напівпричепами внаслідок атаки РФ. Наразі відомо про одного постраждалого. Також під ударом опинився митний термінал.

Нагадаємо, цієї ночі Волинь атакували близько 20 ворожих дронів типу Шахед. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури.

Внаслідок атаки станом на 08:00 без світла залишилося 370 тис. абонентів.

У Маневичах постраждало приватне підприємство Агрофрукт ЛТД. Там загинула одна людина, ще вісім отримали поранення. Рятувальники ДСНС локалізували пожежу.

Під час ранкових повітряних тривог внаслідок атаки реактивного Шахеда постраждав гаражний кооператив у Луцькій громаді. Загорілась господарська будівля. Попередньо, ніхто не постраждав.

Станом на 11:00 на Волині без електропостачання залишалося 270 тис. абонентів.

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