Щонайменше п’ятеро людей постраждали під час вибухів в Умані сьогодні, 16 жовтня.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Вибухи в Умані сьогодні, 16 жовтня: що відомо

Будинок та склади спалахнули після вибухів в Умані сьогодні, 16 жовтня.

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Пожежа в багатоповерхівці сталася внаслідок падіння безпілотника.

Від удару неподалік зазнав руйнувань сторожовий будинок. Там із-під завалів вдалося врятувати чоловіка.

На іншій локації зайнялись торговельні склади. Пожежу рятувальники вже локалізували.

За даними очільника ОВА, наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Трьох госпіталізували, іншим медики надали допомогу на місці.

На місці вибухів в Умані працюють всі оперативні служби.

Зауважимо, що о 04:50 та 06:04 16 жовтня прогриміли також вибухи в Черкасах.

Ігор Табурець уточнив, що внаслідок падіння ворожого БпЛА сталася пожежа на території приватного підприємства. Займання оперативно ліквідували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 696-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ігор Табурець

Фото: Ігор Табурець

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