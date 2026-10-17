Одна людина загинула та щонайменше 15 осіб постраждали внаслідок атаки на Херсон на світанку 17 жовтня.

Про наслідки атаки повідомили начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько та Херсонська МВА.

Атака на Херсон 17 жовтня: що відомо

Уранці 17 жовтня російські війська атакували з авіації Корабельний район Херсона.

Зараз дивляться

За даними обласної прокуратури, військові РФ завдали масованих авіаударів по Херсону, випустивши на місту, за попередніми даними, вісім керованих авіаційних бомб.

Пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхові житлові будинки, транспортні засоби та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Унаслідок удару по житлових кварталах загинув 64-річний чоловік, який працював водієм екстреної медичної допомоги.

За інформацією Ярослава Шанька, чоловік дістав травми, несумісні з життям.

Кількість постраждалих унаслідок ранкової атаки зросла до 15 осіб, серед яких двоє дітей.

Зокрема, поранення дістала родина, яка перебувала у власній квартирі під час російського авіаудару. Це 28-річна жінка, 37-річний чоловік та їхнє немовля віком один місяць.

Усі троє дістали вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та акубаротравми. Постраждалих доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також внаслідок атаки на Херсон 17 жовтня постраждала 11-річна дівчинка. Медики діагностували в неї вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму та забійну рану потиличної ділянки. Стан дитини оцінюють як середньої важкості.

Від ворожого авіаудару постраждала також парамедикиня. Наразі жінка в лікарні з мінно-вибуховою травмою та вогнепально-осколковим пораненням правої гомілки.

Серед інших постраждалих — 81-річний чоловік, у якого діагностували вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму та забійну рану голови.

Крім того, до лікарні доправили 64-річного чоловіка з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням правої ключиці, а також 73-річну жінку з вибуховою травмою, закритою черепно-мозковою травмою та акубаротравмою.

Поранення дістали й двоє 75-річних жінок. Одна з них дістала мінно-вибухову травму, акубаротравму та закритий перелом лівого передпліччя зі зміщенням. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Іншу 75-річну жінку госпіталізували з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, а також відкритим переломом лівої ноги.

Також постраждали 57-річна жінка та 57-річний чоловік. У чоловіка, який перебував у квартирі під час удару, діагностували вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму та садна обличчя.

У лікарні перебувають і 80-річна жінка та двоє чоловіків віком 38 та 36 років. Усі вони в момент удару перебували у своїх квартирах.

У жінки діагностували вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму та осколкове поранення потиличної ділянки голови.

У 38-річного чоловіка — вибухова й черепно-мозкова травми, акубаротравма та осколкові поранення обох гомілок.

36-річний чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, осколкові поранення обличчя, грудної клітки, руки.

Остаточні наслідки атаки на Херсон 17 жовтня уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 697-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.