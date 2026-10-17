Уранці 17 жовтня російські війська атакували Овруцьку громаду Житомирської області безпілотником.

Про наслідки атаки повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Атака на Овруцьку громаду 17 жовтня: що відомо

За інформацією очільника ОВА, внаслідок атаки на Овруцьку громаду сьогодні, 17 жовтня, значних пошкоджень зазнали два приватні житлові будинки.

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Постраждали троє людей. Усіх госпіталізували. Наразі вони отримують необхідну медичну допомогу в лікарнях області.

Інших подробиць про стан постраждалих та масштаби руйнувань очільник області поки не повідомив.

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, крилаті ракети Х-22/32, чотири Калібри та 332 безпілотники різних типів, серед яких 31 був реактивним.

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 293 повітряні цілі, зокрема чотири ракети Калібр та 289 безпілотників.

Водночас влучання зафіксували на 22 локаціях, ще на трьох впали уламки збитих цілей. Станом на 08:00 російська атака тривала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 697-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Житомирська ОВА

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