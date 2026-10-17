Унаслідок атаки на Рівненську область 17 жовтня постраждали двоє людей.

Про наслідки російського удару повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Атака на Рівненську область 17 жовтня: що відомо

Унаслідок чергової атаки на Рівненську область на території одного з підприємств спалахнула пожежа.

Зараз дивляться

На місце прибули рятувальники, які ліквідували займання.

За попередньою інформацією ДСНС, унаслідок атаки на Рівненьку область травмовано двох людей.

Нагадаємо, уночі проти 17 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, крилаті ракети Х-22/32, чотири ракети Калібр та 332 безпілотники типів Shahed, S-8000 Бандероль, Гербера й Пародія. Серед запущених дронів 31 був реактивним.

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або приглушили 293 повітряні цілі, зокрема чотири ракети Калібр та 289 безпілотників.

Водночас влучання зафіксували на 22 локаціях, а ще на трьох впали уламки збитих цілей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 697-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.