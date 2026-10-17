Уночі проти 17 жовтня російські війська атакували Слов’янськ Донецької області авіабомбами ФАБ-250.

Про наслідки атаки повідомила Слов’янська міська військова адміністрація з посиланням на її начальника Вадима Ляха.

Атака на Слов’янськ 17 жовтня: що відомо

О 03:40 російські війська завдали авіаудару по спальному мікрорайону Слов’янська, застосувавши авіабомби ФАБ-250.

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За словами начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, влучання зафіксували поблизу двох багатоповерхових житлових будинків. На обох локаціях під завалами можуть перебувати люди, тому пошукові роботи тривають.

Загалом унаслідок атаки на Слов’янськ 17 жовтня російські удари пошкодили вісім багатоповерхових будинків, два з яких частково зруйновані. Також постраждали автомобілі та техніка комунального підприємства.

За попередніми даними, внаслідок нічного удару загинула одна людина, ще 10 постраждали. Чотирьох поранених госпіталізували.

Загалом за минулу добу та ранок 17 жовтня у Слов’янську поранення дістали 16 людей, серед них 17-річна дівчина.

Пошукові роботи на місцях влучань продовжуються.

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