17 жовтня немає світла у Вінниці внаслідок російської атаки.

Про ситуацію з електропостачанням повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов у своєму офіційному Telegram-каналі.

Немає світла у Вінниці 17 жовтня: що відомо

Уранці 17 жовтня Вінниця залишилася без електроенергії через російську атаку.

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За словами міського голови Сергія Моргунова, фахівці наразі оцінюють обсяг руйнувань. Інформації про терміни відновлення електропостачання поки немає.

Попри знеструмлення, критична інфраструктура міста продовжує працювати завдяки резервним джерелам живлення.

Водночас через те, що немає світла у Вінниці, тимчасово не працюватиме електротранспорт. Щоб забезпечити перевезення пасажирів, міська влада планує збільшити кількість автобусів та маршрутних таксі на лініях.

Міський голова також попередив про можливі перебої з інтернетом. У разі зникнення зв’язку жителі можуть отримувати інформацію через радіо Місто над Бугом на частоті 101,8 FM.

Жителів Вінниці також закликали не вмикати всі електроприлади одночасно після відновлення електропостачання.

Це створює додаткове навантаження на електромережу та може призвести до повторних відключень світла. Тому потужні електроприлади рекомендують вмикати поступово, з інтервалами.

Про зміни в роботі міських служб та ситуацію з електропостачанням влада обіцяє повідомляти додатково.

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