Уранці 17 жовтня Росія завдала нового балістичного удару по комбінату Запоріжсталь.

Про наслідки атаки повідомила Група Метінвест.

Атака на Запоріжсталь 17 жовтня: що відомо

Удосвіта 17 жовтня російські війська вкотре атакували металургійний комбінат Запоріжсталь, застосувавши шість балістичних ракет.

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За інформацією Групи Метінвест, під удар потрапили об’єкти внутрішньої енергетичної та логістичної інфраструктури підприємства. Крім того, росіяни повторно пошкодили виробничі майданчики доменного виробництва.

На момент атаки комбінат так і не повернувся до нормального виробничого режиму після попередніх обстрілів.

Цього разу вдалося уникнути загиблих і поранених. Працівники своєчасно перейшли до укриттів.

Операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко наголосив, що, попри постійні удари та пошкодження підприємства, його працівники продовжують ліквідовувати наслідки атак.

— Росія продовжує бити по металургійному підприємству, яке після попередніх атак так і не повернулося до нормальної роботи. Тож логіки в цих ударах немає, як і в самій війні, — зазначив він.

Мироненко подякував працівникам комбінату, які розбирають завали, ремонтують пошкоджене обладнання та намагаються відновити роботу підприємства.

За даними Метінвесту, від серпня 2026 року російські війська вже п’ять разів здійснювали масовані балістичні атаки на Запоріжсталь.

Підприємство зазнавало ударів 11 та 27 серпня, 12 та 17 вересня, а також 17 жовтня.

Загалом за цей час по комбінату випустили 23 балістичні ракети. Унаслідок попередніх атак загинули восьмеро працівників, ще 31 металург дістав поранення різного ступеня важкості.

Після першого обстрілу 11 серпня весь виробничий комплекс Запоріжсталі зупинили. Працівники розбирали завали, ліквідовували наслідки удару та оцінювали масштаби пошкоджень.

Згодом окремі технологічні процеси вдалося відновити, щоб підтримувати обладнання в безпечному стані та запобігти можливим техногенним ризикам.

Однак виробництво у звичному режимі так і не запрацювало. Необхідні технологічні процеси продовжують підтримувати лише на критично необхідному рівні.

Через постійну загрозу російських атак на підприємстві розширили мережу захисних споруд. Зокрема, додаткові мобільні укриття з посиленими конструкціями встановили поблизу місць, де працівники ліквідовують наслідки обстрілів і ремонтують обладнання.

Фото: Мітінвест

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