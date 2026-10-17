Вибухи в Сумах 17 жовтня пролунали під час російської атаки керованими авіабомбами.

Про наслідки російської атаки повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Вибухи в Сумах 17 жовтня: що відомо

Уранці 17 жовтня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади.

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За попередньою інформацією начальника Сумської ОВА Олега Григорова, окупанти застосували вісім КАБів, чотири з яких вдарили безпосередньо по Сумах.

Одне з влучань зафіксували у житловому секторі на околиці обласного центру. Унаслідок російського удару загинув 42-річний чоловік, ще щонайменше двоє людей дістали поранення.

Ще одна російська авіабомба зачепила багатоповерховий житловий будинок та влучила у водойму. За словами очільника області, це дозволило уникнути тяжких наслідків.

На місцях ударів триває пошуково-рятувальна операція. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Інформація про масштаби руйнувань та остаточну кількість постраждалих унаслідок вибухів у Сумах 17 жовтня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 697-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

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