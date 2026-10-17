Вибухи в Запоріжжі 17 жовтня: пошкоджені багатоповерхівки, серед постраждалих — дитина
Щонайменше п’ять осіб постраждали внаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні, 17 жовтня.
Про наслідки російського удару повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Семікін.
Вибухи в Запоріжжі 17 жовтня: що відомо
Російські війська завдали удару по відкритій території серед житлової забудови Запоріжжя.
Унаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки, а також загорілися автомобілі.
Спочатку повідомлялося про двох поранених. Зокрема, 22-річну жінку з травмою ока госпіталізували до медичного закладу, а 54-річному чоловікові надали допомогу безпосередньо на місці.
Стан обох постраждалих медики оцінили як легкий.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні, 17 жовтня, зросла до п’яти осіб. Серед травмованих є дитина.
Інформацію про вік дитини та стан інших постраждалих наразі не уточнили.
На місці російського удару працюють усі необхідні служби, які надають допомогу постраждалим та ліквідовують наслідки атаки.
Остаточні наслідки вибухів у Запоріжжі 17 жовтня наразі уточнюють.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 697-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Запорізька ОВА