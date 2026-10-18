У Вінницькій області 18 жовтня внаслідок російської повітряної атаки зазнала руйнувань критична інфраструктура. В регіоні запровадили аварійні вимкнення електроенергії, а енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомила голова Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Вимкнення світла на Вінниччині

За її словами, на об’єктах, де це необхідно, критична інфраструктура переходить на резервні джерела живлення.

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Найближчим часом ситуація з електропостачанням залишатиметься нестабільною. Тому жителів області закликають не вмикати всі електроприлади одночасно, щоб уникнути надмірного навантаження на електромережу.

Наслідки масованої атаки на Вінниччину

Напередодні Вінницька область пережила одну з наймасованіших російських повітряних атак від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив голова Вінницької обласної ради Вячеслав Соколовий.

За його інформацією, сили протиповітряної оборони знищили над областю 24 ворожі безпілотники.

Унаслідок атаки постраждали шестеро людей. Одна людина у реанімації, ще троє — у стані середньої тяжкості. Також пошкоджено об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Наслідки російської атаки позначилися й на роботі комунальних служб Вінниці. Від ранку 17 жовтня у місті не було води через знеструмлення головної водопровідної станції. Частина жителів залишилася без електроенергії. До ночі подачу води вдалося відновити.

Наразі в області тривають роботи з відновлення електропостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 698-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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