В Одесі внаслідок російського удару пошкоджено дах 19-поверхового житлового будинку.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одесу 18 жовтня

На верхньому поверсі будинку виникла пожежа, частково зруйновано дві мансардні квартири та дахову котельню. Рятувальники оперативно загасили вогонь і не допустили його поширення на інші частини будівлі.

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За уточненими даними, внаслідок атаки постраждала 13-річна дитина. Медики надають їй допомогу.

В Одеській міськраді уточнили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено три багатоповерхові будинки у Приморському районі. На місці триває ліквідація наслідків удару. Комунальні служби прибирають уламки та закривають вибиті вікна.

Розгорнуто міський оперативний штаб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 698-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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