Після ворожого обстрілу на станції метро Чернігівська у Києві тривають відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків атаки залучили понад 70 фахівців.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Відновлення ст. м. Чернігівська: що відомо

Рух поїздів між станціями Лісова та Академмістечко планують відновити сьогодні ввечері, однак поїзди поки йдуть повз пошкоджену станцію без зупинки.

Зараз дивляться

На станції Чернігівська вже прибрали розбите скло та будівельне сміття. Наразі залізничники завершують ремонт пошкоджених колій і контактної рейки, а також відновлюють системи електропостачання та управління рухом поїздів.

Саме ці роботи є найскладнішими. Вони тривають із ночі, наголосив Віталій Кличко.

Мер також зауважує, що через постійні повітряні тривоги працівникам доводиться переривати роботу та йти в укриття. Це впливає на темпи відновлення інфраструктури.

Коли відновлять рух поїздів метро

За планом, рух поїздів між станціями Лісова та Академмістечко мають відновити сьогодні ввечері. Водночас потяги курсуватимуть без зупинки на станції Чернігівська до завершення її ремонту.

Задля поліпшення транспортного сполучення через пошкодження інфраструктури метро, на маршрутах № 1-М та № 118 збільшили кількість автобусів.

Зокрема, на тимчасовий маршрут № 1-М додали:

три автобуси, які курсуватимуть між станціями метро Лісова та Дарниця;

12 автобусів, які курсуватимуть від станції метро Лісова до станції Палац спорту.

Це має допомогти пасажирам дістатися центральної частини міста та зменшити навантаження на станцію метро Дарниця.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.