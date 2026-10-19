Вибухи у Дніпра прогриміли вночі 19 жовтня, коли ворог скинув на місто авіабомби.

Про це повідомили начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Вибухи у Дніпрі 19 жовтня: що відомо

За інформацією Ганжі, внаслідок російського удару по Дніпру пошкоджено приватні житлові будинки. За попередніми даними, у пошкоджених будинках можуть бути заблоковані люди.

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Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що російські війська атакували місто керованими авіабомбами (КАБами).

Внаслідок ударів один будинок зруйнований, ще щонайменше три пошкоджені.

Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждала 84-річна жінка. Медики доправили її до лікарні.

На місці удару працюють усі необхідні служби.

Інформація про наслідки вибухів у Дніпрі 19 жовтня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 699-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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