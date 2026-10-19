Вибухи у Кривому Розі на Дніпропетровщині прогриміли зранку 19 жовтня, коли ворог атакував місто ракетою Бандероль.

Про це повідомили начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вибухи у Кривому Розі 19 жовтня: що відомо

Вранці 19 жовтня російські війська атакували Кривий Ріг. За інформацією голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, ворог завдав удару ракетою Бандероль. Під удар потрапив об’єкт промислової інфраструктури.

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За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, на прилеглих вулицях також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки.

Масштаби руйнувань встановлюють. На місці атаки працюють екстрені служби.

Унаслідок російського удару загинули двоє чоловіків. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Спочатку було відомо про двох поранених, однак згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох.

За оновленими даними ОВА, у лікарні перебувають двоє чоловіків, жінка та 15-річний хлопець. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Для мешканців пошкоджених будинків розгортають штаб допомоги у найближчій до місця удару гімназії. Там постраждалі зможуть звернутися по допомогу.

Інформація про наслідки вибухів у Кривому Розі 19 жовтня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 699-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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