У Рівному російський безпілотник ударив по кладовищу, на якому поховані українські військовослужбовці. Понад 10 могил пошкоджено внаслідок атаки.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у вівторок, 20 жовтня.

Росіяни вдарили БпЛА по кладовищу у Рівному

– Для ворога сьогодні немає різниці, куди бити: по школах, університетах, житлових будинках чи складах з одягом. По живих українцях чи мертвих, – зазначив Олександр Коваль.

Очільник ОВА назвав удар по цвинтарю “черговим проявом цинізму та зневаги до всього людського” з боку РФ.

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За словами голови ОВА, сьогодні російські війська також завдали удару по торговому центру в Рівненській області. За попередніми даними, поранення дістали троє людей, двох із них доправили до лікарні.

– Є загорання. Продукти горіння активно поширюються, тому закликаю жителів навколишніх будинків, позакривати вікна, – написав він.

Нагадаємо, в ніч проти 20 жовтня російські безпілотники атакували Рівненську область. Через удари в багатьох населених пунктах регіону виникли перебої з електропостачанням.

Зокрема, проблеми зі світлом зафіксували на Дубенщині. Пізніше електропостачання було відновлене. У житловій зоні внаслідок російської атаки вибило вікна.

Фото: Рівненська ОВА

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