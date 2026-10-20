Сьогодні вдень, 20 жовтня, під час атаки на Київ російський дрон влучив у будівлю операційної Інституту Стражеска Національної академії медичних наук.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Атака на лікарню Інституту Стражеска у Києві

За словами Корецького, це вже вдруге, коли ворог б’є по цій лікарні. Торік удар припав на четвертий поверх інституту, а тепер — на шостий, де розташована операційна.

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На щастя, минулося без жертв, проте один пацієнт отримав поранення. Йому надали усю необхідну допомогу.

— Інститут рятує людей із хворобами серця з усієї України. Тут оперують, виходжують після інфарктів і повертають людям життя, — зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року під час масованої російської атаки по Києву спалахнула пожежа в будівлі Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска. Там рятувальники виявили тіла двох загиблих – це медсестра та пацієнт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 700-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Корецький

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