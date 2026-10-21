У ніч проти 21 жовтня російські війська атакували селище Коротич Харківської області ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на Коротич 21 жовтня: що відомо

За інформацією Харківської ОВА, внаслідок атаки на Коротич пошкоджено 13 приватних будинків та автомобіль. Крім того, вогонь повністю знищив господарську споруду.

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Унаслідок ударів загинули двоє людей — 81-річна жінка та 83-річний чоловік.

Ще 11 людей зазнали гострої реакції на стрес. Серед них — двомісячний хлопчик та восьмирічна дівчинка.

Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

На місці працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки російських ударів.

Наразі остаточні наслідки атаки на Коротич 21 жовтня уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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