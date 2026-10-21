Гіпермаркет Метро в Рівному атакувала РФ: перші кадри
Росія атакувала заклад торговельної мережі Метро у Рівному.
Атака на гіпермаркет Метро у Рівному 21 жовтня: що відомо
Як повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, ворог завдав удару по закладу торговельної мережі Метро.
Наразі очільник ОВА разом з усіма службами перебуває на місці події.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки на гіпермаркет Метро люди не постраждали.
Нагадаємо, в ніч проти 20 жовтня російські безпілотники атакували Рівненську область. Через удари в багатьох населених пунктах регіону виникли перебої з електропостачанням.
Також відомо, що у Рівному російський безпілотник ударив по кладовищу, на якому поховані українські військовослужбовці. Внаслідок атаки 10 могил зазнали пошкоджень.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Олександр Коваль