Росія атакувала заклад торговельної мережі Метро у Рівному.

Атака на гіпермаркет Метро у Рівному 21 жовтня: що відомо

Як повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, ворог завдав удару по закладу торговельної мережі Метро.

Наразі очільник ОВА разом з усіма службами перебуває на місці події.

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За попередньою інформацією, внаслідок атаки на гіпермаркет Метро люди не постраждали.

Нагадаємо, в ніч проти 20 жовтня російські безпілотники атакували Рівненську область. Через удари в багатьох населених пунктах регіону виникли перебої з електропостачанням.

Також відомо, що у Рівному російський безпілотник ударив по кладовищу, на якому поховані українські військовослужбовці. Внаслідок атаки 10 могил зазнали пошкоджень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олександр Коваль

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