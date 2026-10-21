РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури у Коростишеві на Житомирщині
- Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури у Коростишеві.
- Мешканців закликали не публікувати фото й відео місця удару.
У місті Коростишів Житомирської області пролунали вибухи — ціллю став об’єкт критичної інфраструктури громади.
Про це повідомив секретар Коростишівської міськради Юрій Денисовець.
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За його словами, внаслідок атаки, на щастя, ніхто не постраждав.
Юрій Денисовець закликав мешканців зберігати спокій та не поширювати фото й відео місця удару.
У зв’язку з покращенням ситуації з електропостачанням роботу Пунктів незламності тимчасово зупинили.
— Закликаємо всіх бути особливо пильними найближчими днями, — наголосив Юрій Денисовець.
Нагадаємо, що ввечері 18 жовтня російський ударний дрон атакував Коростишівську громаду. Зафіксовано влучання та пошкодження одного з об’єктів енергетичної інфраструктури, що призвело до відключення електропостачання.
Уранці 17 жовтня РФ атакувала Овруцьку громаду Житомирської області безпілотником. Вибухами пошкоджено два приватні житлові будинки. Постраждали троє людей.
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