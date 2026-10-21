У місті Коростишів Житомирської області пролунали вибухи — ціллю став об’єкт критичної інфраструктури громади.

Про це повідомив секретар Коростишівської міськради Юрій Денисовець.

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За його словами, внаслідок атаки, на щастя, ніхто не постраждав.

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Юрій Денисовець закликав мешканців зберігати спокій та не поширювати фото й відео місця удару.

У зв’язку з покращенням ситуації з електропостачанням роботу Пунктів незламності тимчасово зупинили.

— Закликаємо всіх бути особливо пильними найближчими днями, — наголосив Юрій Денисовець.

Нагадаємо, що ввечері 18 жовтня російський ударний дрон атакував Коростишівську громаду. Зафіксовано влучання та пошкодження одного з об’єктів енергетичної інфраструктури, що призвело до відключення електропостачання.

Уранці 17 жовтня РФ атакувала Овруцьку громаду Житомирської області безпілотником. Вибухами пошкоджено два приватні житлові будинки. Постраждали троє людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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