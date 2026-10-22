Сьогодні, 22 жовтня, під час повітряної тривоги пролунало кілька потужних вибухів у Вінниці.

Про це повідомляє журналістка ICTV.

Вибухи у Вінниці 22 жовтня

Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення російських ударних дронів. Над містом було чути активну роботу протиповітряної оборони.

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— Вінниця під атакою. В місті працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги, — написав у соцмережах мер Вінниці Сергій Моргунов.

Нагадаємо, що 12 жовтня російські дрони атакували виробничий комплекс Roshen у Вінниці. На об’єкті сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 702-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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