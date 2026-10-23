Під час нічної атаки на Україну армія РФ застосувала безпілотники різних типів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 18:00 22 жовтня.

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З того часу оборонці неба зафіксували пуски 176 ударних БпЛА типу Shahed (92 із яких були реактивні), Гербера, дронів-імітаторів типу Пародія із районів російських Брянська, Шаталова, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 23 жовтня протиповітряна оборона збила або приглушила 140 ворожих БпЛА типу Shahed (68 із яких — реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Ще 10 ударних безпілотників залишається в повітрі, тож бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на 13 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 703-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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