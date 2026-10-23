Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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РФ масовано атакувала одну з ТЕС ДТЕК: станція припинила виробляти електрику
Росія масовано обстріляла одну з теплових електростанцій ДТЕК.
Про це повідомили у компанії ДТЕК.
Удар по ТЕС
Повідомляється, що внаслідок удару теплова електростанція припинила генерацію електроенергії. Вибухами суттєво пошкоджено обладнання.
Зараз дивляться
З початку повномасштабного вторгнення Росії теплоелектростанції ДТЕК зазнали ворожих ударів понад 230 разів.
Ввечері 8 вересня Росія здійснила кілька хвиль атак на одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Станція припинила генерацію електрики.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 703-тю добу.
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