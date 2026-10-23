Росія масовано обстріляла одну з теплових електростанцій ДТЕК.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

Удар по ТЕС

Повідомляється, що внаслідок удару теплова електростанція припинила генерацію електроенергії. Вибухами суттєво пошкоджено обладнання.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії теплоелектростанції ДТЕК зазнали ворожих ударів понад 230 разів.

Ввечері 8 вересня Росія здійснила кілька хвиль атак на одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Станція припинила генерацію електрики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 703-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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