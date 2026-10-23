Вночі росіяни атакували Суми ударними безпілотниками.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака на Суми вночі 23 жовтня

За його словами, частина ворожих дронів досягла цілей. Під ударами опинилися об’єкти цивільної інфраструктури у трьох частинах Сум. Фіксуються пошкодження і в житловому секторі Ковпаківського району.

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Станом на 03:17 ночі, щонайменше двоє людей постраждали внаслідок атаки. Усім надається медична допомога.

Зранку виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що внаслідок атаки ворожих дронів у Ковпаківському районі пошкоджено житлові будинки, вибухами вибило вікна.

— Є постраждалі. Кількість та стан людей уточнюється. На місцях працюють усі відповідні служби, — зазначив він.

17 жовтня Росія вдарила по Сумах керованими авіабомбами. Одна з бомб влучила у житловому секторі на околиці міста. Унаслідок удару загинув 42-річний чоловік, ще щонайменше двоє людей дістали поранення. Ще одна російська авіабомба зачепила багатоповерховий житловий будинок та влучила у водойму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 703-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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