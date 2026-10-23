Масштабні перебої зі світлом у Житомирській області фіксуються після нічної атаки.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Немає світла в Житомирській області: що відомо

Чому нема світла в Житомирській області, у ранковому зведенні повідомив очільник ОВА.

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За словами Віталія Бунечка, упродовж ночі ворог продовжував завдавати ударів по цивільній інфраструктурі регіону.

Ціллю РФ вкотре були об’єкти енергетики та житлові будинки.

Наразі відомо про пошкодження шести приватних домоволодінь. Інформація про жертв та постраждалих не надходила.

Станом на ранок 23 жовтня відключеними від енергопостачання залишаються понад 900 населених пунктів області.

Об’єкти критичної інфраструктури області працюють на резервних джерелах живлення, розгорнуто пункти незламності.

Енергетики працюють цілодобово над відновленням електрики для користувачів. Роботи ускладнюються постійною загрозою завдання повторних ударів.

Усі служби, наголошує Віталій Бунечко, продовжують працювати в посиленому режимі задля ліквідації наслідків ворожих атак та надання допомоги тим, хто цього потребує.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 703-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Віталій Бунечко

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