Пізно ввечері 22 жовтня та зранку 23 жовтня пролунали вибухи у Полтаві. Є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Вибухи у Полтаві 22-23 жовтня: що відомо

Зокрема, о 22:25 Віталій Дяківнич повідомив про вибухи у Полтаві. За пів години зазначив, що російські ударні безпілотники атакували обʼєкт залізничної інфраструктури. Попередньо минулося без постраждалих.

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Зранку 23 жовтня, за словами голови ОВА, у Полтавській громаді зафіксовано падіння дрона на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі приватні будинки, споруди та лінію електропередач. Попередньо, люди не постраждали.

22 жовтня прогриміли вибухи у Кременчуці Полтавської області. Російський безпілотник атакував будівлю приватної телерадіокомпанії. Там виникла пожежа.

15 жовтня російські ударні дрони атакували Полтаву. Ворожий безпілотник впав неподалік школи. Діти та персонал перебували в укритті та не постраждали. Внаслідок атаки три людини дістали поранення.

Вибухи в Полтаві прогриміли зранку 5 вересня, коли ворог атакував місто реактивними безпілотниками. Дрон влучив у складське приміщення одного з підприємств.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 703-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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