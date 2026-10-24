Ворожа атака на Синельникове Дніпропетровської області відбулася у суботу, 24 жовтня. Унаслідок атаки дронів постраждали багатоповерхівка та магазин, троє загиблих.

Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака на Синельникове 24 жовтня: які наслідки

– Троє людей загинули, щонайменше восьмеро дістали поранень. Росіяни вдарили безпілотником по Синельниковому, – розповів спочатку очільник ОВА.

За його словами, внаслідок атаки на Синельникове сьогодні спалахнула пожежа на четвертому поверсі багатоповерхівки. Руйнувань зазнав магазин, пошкоджено автомобілі.

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Згодом Ганжа уточнив, що унаслідок атаки на Синельникове постраждали 12 людей. П’ятеро постраждалих у лікарні. Дві жінки та чоловік – у тяжкому стані. Їх зараз оперують. Після цього доправлять до обласної лікарні у Дніпрі.

Нагадаємо, внаслідок дронової атаки на Покровську громаду Дніпропетровської області 11 жовтня загинула дитина. Ще двоє дітей зазнали поранень, їх госпіталізували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 704-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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