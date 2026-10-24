В Одеській області стався землетрус магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на глибині 7 км.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус на Одещині 24 жовтня: де зафіксували поштовхи

За інформацією сейсмологів, підземні коливання зареєстрували 24 жовтня 2026 року о 13:30:43 за київським часом.

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Джерело землетрусу має координати 45,94 градуса північної широти та 29,13 градуса східної довготи. Воно розташоване на території Арцизької громади Болградського району Одеської області.

У Головному центрі спеціального контролю віднесли землетрус до категорії невідчутних. Такі слабкі коливання можуть реєструвати спеціальні прилади, проте люди зазвичай їх не відчувають.

Нагадаємо, 22 вересня у Полтавській області стався землетрус магнітудою 4,2. Його епіцентр розташовувався в Мачухівській громаді Полтавського району.

Повідомлень про руйнування або постраждалих унаслідок тих підземних поштовхів не надходило.

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