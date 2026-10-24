У суботу, 24 жовтня, у Святошинському районі Києва під час конфлікту між чоловіками пролунали постріли з травматичного пістолета. Унаслідок стрілянини одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомили в поліції Києва.

Стрілянина в Києві 24 жовтня: що відомо

– Попередньо відомо, що на вулиці між компанією чоловіків відбувся конфлікт, у ході якого один з них дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік опонентів, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок отриманих поранень один із потерпілих загинув. Іншого чоловіка доправили до лікарні, де медики надають йому допомогу.

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– Правоохоронці затримали стрільця. Всі обставини події зʼясовуються, – зазначили в поліції.

Нагадаємо, 19 жовтня у Печерському районі Києва сталася стрілянина в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вогонь відкрив чоловік, якого доставили до установи через порушення правил мобілізації.

3 вересня у Святошинському районі столиці невідомий чоловік розстріляв 71-річного керівника клініки репродуктології. Зловмисник здійснив понад 20 пострілів упритул, унаслідок чого медик загинув.

Фото: Поліція Києва

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