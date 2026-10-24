Унаслідок вибухів у Запоріжжі 24 жовтня постраждали, щонайменше, двоє людей.

Про це повідомив в.о. очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Вибухи у Запоріжжі 24 жовтня: що відомо

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За попередньою інформацією Запорізької ОВА, внаслідок вибухів у Запоріжжі 24 жовтня поранено двох людей.

Також пошкоджено автомобілі.

Остаточні наслідки ворожого удару наразі уточнюються.

Перед тим як прогриміли вибухи у Запоріжжі Михайло Семікін повідомив про повне перекриття руху через греблю ДніпроГЕС.

Водіям запропонували альтернативні маршрути через Арковий міст, острів Хортиця, Вантовий міст та міст Преображенського.

Про відновлення руху обіцяли повідомити окремо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 704-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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