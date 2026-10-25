РФ атакувала Епіцентр у Полтаві: спалахнула пожежа, травмовано жінку
Одна людина постраждала внаслідок атаки на Епіцентр у Полтаві сьогодні, 25 жовтня.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Атака на Епіцентр у Полтаві сьогодні, 25 жовтня: що відомо
Атака на Епіцентр у Полтаві сьогодні, 25 жовтня, сталася орієнтовно о десятій ранку.
Саме тоді прогриміли вибухи в Полтаві, а Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивного дрона повз Гребінку курсом на захід — у бік Київської області.
Невдовзі Віталій Дяківнич підтвердив влучання в будівлю торгівельного комплексу.
А ще пізніше уточнив, що йдеться саме про ТЦ Епіцентр у Полтаві.
За його словами, після удару спалахнула пожежа.
Інформація щодо масштабів руйнувань наразі уточнюється, ліквідація наслідків атаки на Епіцентр у Полтаві триває.
За попередніми даними, травми дістала 52-річна жінка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 705-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Віталій Дяківнич