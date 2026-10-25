Одна людина постраждала внаслідок атаки на Епіцентр у Полтаві сьогодні, 25 жовтня.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Атака на Епіцентр у Полтаві сьогодні, 25 жовтня: що відомо

Атака на Епіцентр у Полтаві сьогодні, 25 жовтня, сталася орієнтовно о десятій ранку.

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Саме тоді прогриміли вибухи в Полтаві, а Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивного дрона повз Гребінку курсом на захід — у бік Київської області.

Невдовзі Віталій Дяківнич підтвердив влучання в будівлю торгівельного комплексу.

А ще пізніше уточнив, що йдеться саме про ТЦ Епіцентр у Полтаві.

За його словами, після удару спалахнула пожежа.

Інформація щодо масштабів руйнувань наразі уточнюється, ліквідація наслідків атаки на Епіцентр у Полтаві триває.

За попередніми даними, травми дістала 52-річна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 705-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Віталій Дяківнич

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