У ніч проти 25 жовтня РФ завдала удару по Вінниці.

Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Атака на Вінницю 25 жовтня 2026 року: наслідки

За словами Сергія Моргунова, ворог здійснив атаку по цивільній інфраструктурі міста.

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Внаслідок атаки на Вінницю є влучання у цивільний промисловий об’єкт, а також зазнали пошкоджень житлові будинки у місті.

Є постраждалі серед цивільного населення. Наразі всім пораненим надається необхідна кваліфікована медична допомога.

— Наразі на місцях працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки, — йдеться у повідомленні Сергія Моргунова.

На місцях прильотів та падіння уламків продовжують працювати підрозділи ДСНС, правоохоронці та медики.

Масштаби руйнувань та остаточна кількість постраждалих внаслідок атаки на Вінницю 25 жовтня уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 705-ту добу.



На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Моргунов

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