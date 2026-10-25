Дрон влучив у вантажівку: під час атаки РФ загинув працівник ДТЕК
- Російські війська вночі 25 жовтня завдали чергового удару по енергетичному підприємству на Дніпропетровщині.
- У компанії ДТЕК повідомили про трагічні наслідки атаки та розповіли про свого працівника.
У ніч проти 25 жовтня російські війська атакували одне з вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго у Дніпропетровській області. Внаслідок удару загинув працівник компанії Віталій Щербина.
Загинув працівник ДТЕК Віталій Щербина
Як повідомили у ДТЕК, російський безпілотник влучив у вантажівку, за кермом якої перебував чоловік. У момент атаки він виконував службові обов’язки.
Віталій Щербина працював водієм протягом 29 років, з яких 18 присвятив роботі на підприємстві ДТЕК Енерго. Колеги згадують його як досвідченого та відповідального працівника.
Чоловік загинув у День автомобіліста і дорожника, який відзначають 25 жовтня. У нього залишилися син і донька.
У ДТЕК висловили співчуття родині, близьким та колегам загиблого.
Нагадаємо, що у суботу, 24 жовтня, Росія атакувала Синельникове Дніпропетровської області. Там спалахнула пожежа на четвертому поверсі багатоповерхівки. Руйнувань зазнав магазин, пошкоджено автомобілі. Також відомо про чотирьох загиблих.
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Фото: ДТЕК