Упродовж тижня армія РФ застосувала майже 4 тис. засобів повітряного нападу.

Про це 25 жовтня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки на Україну впродовж тижня

За словами глави держави, лише за цей тиждень Росія запустила по Україні:

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близько 1 600 керованих авіабомб;

48 ракет різних типів, зокрема балістичних,

майже 2 300 ударних дронів.

— На жаль, майже щодня є загиблі та поранені від цих жорстоких ударів. Увечері внаслідок російських обстрілів Дніпровщини (Синельникового, — Ред.) загинули четверо людей. Мої співчуття рідним і близьким. Ще 22 осіб поранені, серед них — 11-річна дівчинка, — наголосив Володимир Зеленський.

У Вінниці, продовжує президент України, російський дрон вдарив по багатоповерхівці, поранивши шістьох людей.

У Харкові росіяни спочатку вдарили по будівельному гіпермаркету, а потім завдали цинічного повторного удару по екстрених службах, які прибули на місце. Наразі є поранені рятувальники.

Були цієї ночі також удари по ТЕС, підстанціях, вугільних шахтах, зерносховищах, торговельних центрах та поштовому терміналу. Загалом пошкодження фіксуються у дев’яти областях.

— Так Росія реагує на дипломатію і деізоляцію. І дуже важливо, щоб паралельно з переговорним треком не знижувалася підтримка захисників життя. Потрібно розблокувати вже погоджені європейцями постачання перехоплювачів до Петріотів.

Потрібно далі підтримувати українську бойову авіацію для захисту від реактивних Шахедів. Кожен такий оборонний пакет, особливо перед зимою, допомагає зберігати життя, — підсумував Володимир Зеленський.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 705-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Володимир Зеленський

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