Анна Мельник, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 25 жовтня: знищено 1850 окупантів та 1738 БпЛА
Втрати ворога на 25 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 850 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 705-ту добу повномасштабної війни перевищили 1 578 млн.
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Втрати ворога на 25 жовтня 2026 року
- особового складу — близько 1 578 450 (+1 850) осіб;
- танків — 12 447 (+3);
- бойових броньованих машин — 25 605 (+5);
- артилерійських систем — 51 614 (+49);
- реактивних систем залпового вогню — 2 237 (+5);
- засобів протиповітряної оборони — 1 725 (+3);
- літаків — 449;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 3 017 (+6);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 580 802 (+1 738);
- крилатих ракет — 5 138;
- кораблів та катерів — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 166 918 (+417);
- спеціальної техніки — 4 856 (+4)
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 705-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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