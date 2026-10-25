Втрати ворога на 25 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 850 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 705-ту добу повномасштабної війни перевищили 1 578 млн.

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Втрати ворога на 25 жовтня 2026 року

особового складу — близько 1 578 450 (+1 850) осіб;

танків — 12 447 (+3);

бойових броньованих машин — 25 605 (+5);

артилерійських систем — 51 614 (+49);

реактивних систем залпового вогню — 2 237 (+5);

засобів протиповітряної оборони — 1 725 (+3);

літаків — 449;

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічних комплексів — 3 017 (+6);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 580 802 (+1 738);

крилатих ракет — 5 138;

кораблів та катерів — 35;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 166 918 (+417);

спеціальної техніки — 4 856 (+4)

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 705-ту добу.



На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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