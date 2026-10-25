Одна людина загинула, ще четверо постраждали під час нічних вибухів у Харкові.

Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 24 жовтня: що відомо

Вибухи в Харкові 24 жовтня прогриміли після 23:00.

Зараз дивляться

Тоді реактивний безпілотник влучив по Новобаварському району.

Унаслідок ворожого удару спалахнула одноповерхова будівля.

Кількість постраждалих поступово зростала.

Після опівночі представники влади міста та області повідомили про чотирьох постраждалих.

Також стало відомо про одного загиблого.

Більше інформації про наслідки вибухів у Харкові 24 жовтня поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 705-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.