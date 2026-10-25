Під час вибухів у Полтаві сьогодні, 25 жовтня, сталося влучання в будівлю торговельного комплексу.

Інформацію про це вже підтвердив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Вибухи в Полтаві сьогодні, 25 жовтня: що відомо

Вибухи в Полтаві сьогодні, 25 жовтня, прогриміли орієнтовно о десятій ранку.

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Невдовзі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивного дрона повз Гребінку курсом на захід — у бік Київської області.

Невдовзі очільник ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що після вибухів у Полтаві сьогодні, 25 жовтня, сталося влучання безпілотника в будівлю торговельного комплексу.

Інформація про наслідки атаки уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 705-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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