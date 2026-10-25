Вибухи в Полтаві: дрон влучив у будівлю торговельного комплексу
Під час вибухів у Полтаві сьогодні, 25 жовтня, сталося влучання в будівлю торговельного комплексу.
Інформацію про це вже підтвердив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Вибухи в Полтаві сьогодні, 25 жовтня: що відомо
Вибухи в Полтаві сьогодні, 25 жовтня, прогриміли орієнтовно о десятій ранку.
Невдовзі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивного дрона повз Гребінку курсом на захід — у бік Київської області.
Невдовзі очільник ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що після вибухів у Полтаві сьогодні, 25 жовтня, сталося влучання безпілотника в будівлю торговельного комплексу.
Інформація про наслідки атаки уточнюються.
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