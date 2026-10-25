Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Вибухи в Запоріжжі: РФ вдарила FPV-дроном біля зупинки, є поранені
Троє людей дістали поранення під час вибухів у Запоріжжі сьогодні, 25 жовтня.
Про це повідомив в. о. голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
Вибухи в Запоріжжі сьогодні, 25 жовтня: що відомо
Вибухи в Запоріжжі сьогодні, 25 жовтня, стали наслідком удару по місту FPV-дроном.
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За словами Михайла Семікіна, російські війська вдарили безпілотником поруч із зупинкою, просто по людях.
Травми дістали троє чоловіків віком 53, 62 та 68 років.
— Росія знову б’є по цивільних людях просто посеред міста. Це і є російський терор, — зазначив в. о. голови ОВА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 705-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Михайло Семікін
Фото: МОЗ
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