Троє людей дістали поранення під час вибухів у Запоріжжі сьогодні, 25 жовтня.

Про це повідомив в. о. голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Вибухи в Запоріжжі сьогодні, 25 жовтня: що відомо

Вибухи в Запоріжжі сьогодні, 25 жовтня, стали наслідком удару по місту FPV-дроном.

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За словами Михайла Семікіна, російські війська вдарили безпілотником поруч із зупинкою, просто по людях.

Травми дістали троє чоловіків віком 53, 62 та 68 років.

— Росія знову б’є по цивільних людях просто посеред міста. Це і є російський терор, — зазначив в. о. голови ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 705-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Михайло Семікін

Фото: МОЗ

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