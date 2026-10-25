У неділю, 25 жовтня, у місті Єлець Липецької області РФ була атакована промислова зона, за попередніми даними, під ракетним ударом опинився завод Енергія.

На території підприємства спалахнула пожежа.

Про це повідомляють Радіо Свобода, російське видання ASTRA та Telegram-канал Exilenova+.

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Удар по заводу Енергія у Єльці

За інформацією Exilenova+, по підприємству завдали удару крилатими ракетами та дронами. Стверджується, що територію заводу уразили кілька ракет, після чого над промисловою зоною здійнявся густий дим.

У мережі опублікували відео вибухів і масштабної пожежі. За даними каналу, для атаки могли використати ракети Storm Shadow, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Журналісти ASTRA за допомогою OSINT-аналізу відеозаписів очевидців, зроблених із двох різних точок, встановили, що під удар потрапив саме завод Енергія.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив ракетний удар по промисловій зоні Єльця, проте не уточнив назву атакованого підприємства.

За його словами, внаслідок атаки загинув охоронець одного з підприємств. Також постраждала жінка-фельдшер, яка дістала поранення стегна. Її госпіталізували.

Що відомо про завод Енергія

Підприємство Енергія є одним із найбільших російських виробників хімічних джерел струму. Воно виготовляє акумулятори та елементи живлення, які використовуються в оборонній промисловості РФ.

Зокрема, продукцію заводу застосовують у безпілотниках, ракетних комплексах, системах протиповітряної оборони, авіації та на військовому флоті.

Підприємство перебуває під санкціями України, США, Європейського Союзу, Великої Британії та низки інших держав.

Завод уже неодноразово зазнавав атак. У травні 2025 року внаслідок удару на підприємстві загорівся один із цехів, дев’ятеро працівників дістали поранення. Про чергову атаку на завод повідомляли також у січні 2026 року.

Українське військове командування на момент появи повідомлень офіційно не коментувало удар по підприємству в Єльці.

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